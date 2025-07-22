Aydın'da Elektrik Panosunda Yangın

Aydın'da Elektrik Panosunda Yangın
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Aydın'ın Efeler ilçesinde kaldırımda bulunan elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kaldırımda bulunan elektrik panosunda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1983 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırım üzerinde bulunan bir elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahallede elektrik kesintisi yaşayan ve panodan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Pano yangını sebebiyle mahallede elektrik kesintisi yaşanırken, olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi ekipleri soğutma çalışmalarının ardından teknik inceleme başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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