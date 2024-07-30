Aydın'da Elektrik Direği ve Kablolarının Çalınması Olayında Gözaltına Alınan 3 Kişi Serbest Bırakıldı
Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen elektrik direği ve kablolarının çalınması olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, jandarmadaki ilk sorgularının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili tahkikat ise devam ediyor.
Aydın'ın Çine ilçesinde elektrik direği ve kablolarının çalınması olayı ile ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki ilk sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Elderesi Mahallesi sakinlerinden Ü.K.'nin avukatı Cemal Çakır, müvekkilinin olayla bir ilgisinin olmadığını belirterek "Müvekkilim Ü.K: mahkemeye çıkmadan serbest bırakıldı. Çünkü PTS kayıtlarında elektrik kablosu hırsızlık olayının yaşandığı gün Marmaris'te olduğunu kanıtladık" diyerek müvekkilinin işlemediği bir suçtan dolayı bulunduğu bölgede mağdur olduğunu bahse konu hurda durumdaki 6 adet elektrik direğini de firma yetkililerinin izni ve bilgisi dahilinde aldığını kaydetti.
Yaşanan hırsızlık olayından sonra 264 saatlik kamera kayıtları incelenerek şüpheli olarak gözaltına alınan 3 şahsın da ifadelerinin ardından salıverildiği ancak olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü belirtildi. - AYDIN