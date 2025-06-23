Aydın'da Ekmek Fırınlarına Eş Zamanlı Denetim

Aydın'da Ekmek Fırınlarına Eş Zamanlı Denetim
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Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 17 ilçede ekmek fırınlarına yönelik hijyen ve üretim standartları denetimi gerçekleştirdi.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 17 ilçedeki ekmek fırınlarına eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından halk sağlığının korunması amacıyla, ekmek fırınlarına yönelik denetimler artırıldı. 17 ilçede eş zamanlı olarak yürütülen denetimlerde hijyen kuralları, üretim standartları, etiket ve gramaj uygunluğu ile personel temizliği gibi birçok kriter titizlikle incelendi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Tarladan sofraya güvenli gıda anlayışıyla, halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıdalara ulaşımını sağlamak amacıyla ilimizde gıda güvenliği kapsamında düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz ekmek fırınlarına yönelik denetimler artırıldı" ifadelerine yer verildi.

Denetimlere bizzat katılan Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, Çine ilçesindeki fırınları yerinde inceledi. Altıntaş'a İl Müdür Yardımcısı Dr. Hamit Eray Yeşilçayır ve Çine İlçe Müdürü Ahmet İpçi de eşlik etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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