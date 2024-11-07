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Aydın'da Ekim Ayında 31 Bin Sürücüye Ceza, 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'da Ekim Ayında 31 Bin Sürücüye Ceza, 8 Kişi Hayatını Kaybetti
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Aydın'da Ekim ayında yapılan trafik denetimlerinde 31 bin 97 sürücüye ceza verilirken, 866 kazada 8 kişi yaşamını yitirdi. Valiliğin açıklamasında trafik güvenliğinin artırılması için alınan önlemlerin devam edeceği belirtildi.

Aydın'da Ekim ayında trafik kurallarına uymayan 31 bin 97 sürücü cezadan kaçamazken, meydana gelen kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'da trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, 2024 yılı Ekim ayı içerisinde yapılan denetimlerde toplam 166 bin 566 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 31 bin 97 araca işlem yapıldı. Ekim ayında meydana gelen 866 trafik kazasında ise 8 kişi hayatını kaybetti.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından 2024 yılı Ekim ayı içerisinde toplam 166 bin 566 araç kontrol edilmiş, 31 bin 97 araca işlem yapılmıştır. Alınan önlemlere rağmen, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2024 Ekim ayı içerisinde ilimiz sınırlarında toplam 314 maddi hasarlı, 546 yaralamalı ve 6 ölümlü olmak üzere toplam 866 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 777 vatandaşımız yaralanmış, 8 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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