Aydın'da düzensiz göçmenler arasında kavga çıktı, polis müdahale etti

Aydın'ın Söke ilçesinde yakalanan düzensiz göçmenler arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Polis, kavgayı ayırmak için biber gazı kullandı. Kavga sonrası biber gazından etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale etti.

Aydın'ın Söke ilçesinde yakalanan ve emniyette işlemleri yapılan düzensiz göçmenler arasında çıkan kavgayı polis biber gazıyla ayırdı.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde yasa dışı göçmenler ve bu göçmenleri kaçıracağı iddia edilen 2 şahıs yakalandı. Yaklaşık 180 civarındaki düzensiz göçmenin sabah saatlerinden itibaren emniyette sorguları sürerken, gözaltında tutulan düzensiz göçmenler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Polis kavga eden göçmenleri ayırmak için biber gazı kullandı. Kavga kısa sürede sona ererken, biber gazından etkilenenlere 112 sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. - AYDIN