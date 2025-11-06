Haberler

Aydın'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 9 Kişi Yakalandı, 2 Organizör Gözaltında

Aydın'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 9 Kişi Yakalandı, 2 Organizör Gözaltında
Güncelleme:
Aydın'da gerçekleştirilen operasyonla, İzmir'den Bodrum'a götürülmek istenen 9 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda 2 insan kaçakçısı da gözaltına alındı.

İzmir'den Bodrum'a götürülmek istenen 9 düzensiz göçmen, ekiplerin takibiyle Aydın'da yakalanırken 2 organizatör de gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Takipli GKİT Faaliyeti" çerçevesinde, Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle ortak bir operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre İzmir Işıkkent Gişeleri'nden geçtiği belirlenen bir araç, düzensiz göçmen taşıdığı şüphesiyle Aydın'ın Germencik ilçesindeki sabit yol kontrol noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada 5 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsünün ifadesi doğrultusunda yapılan takipte, Özyalçınlar mevkiinde de ikinci bir araç daha durduruldu. Bu araçta da 4 yabancı uyruklu düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Yapılan mülakatlarda, göçmenlerin İzmir'de bir otelde organizatörler tarafından barındırıldıkları ve Bodrum istikametine kişi başı 4 bin Euro karşılığında gönderildikleri öğrenildi. Operasyon kapsamında el konulan araç trafikten men edilirken, olayla ilgili 2 organizatör gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla adli işlem başlatıldı. - AYDIN

