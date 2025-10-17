Haberler

Aydın'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 8 Kişi Yakalandı

Aydın'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 8 Kişi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri, yasadışı yollarla ülkeye giriş yapan 8 düzensiz göçmeni yakaladı. Olayla ilgili organizatör de tespit edilirken, hızlı bir tahkikat başlatıldı.

Ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 8 düzensiz göçmen, Aydın'ın Söke ilçesindeki bir arazide yakalandı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Söke İlçesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik Önleyici Kolluk Devriyesi faaliyeti gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 8 düzensiz göçmen arazi içerisinde yakalandı. Yapılan tespit ve koordineli çalışma sonucunda, organizatör de tespit edildi. Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanırken, yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
