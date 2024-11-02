Aydın'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 8 Göçmen ve Organizatör Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde Aydın- İzmir Otoyolu üzerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 8 düzensiz göçmen ve araç sürücüsü organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Nazilli Otoyol Jandarma Bölük Komutanlığı tarafından icra edilen koordineli faaliyette; Aydın-İzmir Otoyolu Germencik gişelerinde durdurulan bir araç içerisinde 8 düzensiz göçmen ile organizatör olan araç sürücüsü yakalandı. Organizatör gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN