Aydın'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 32 Kişi Yakalandı, 1 Organizator Tutuklandı

Güncelleme:
Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 32 düzensiz göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı. Huzur uygulamaları kapsamında birçok yer denetlendi.

Aydın'da jandarma ekiplerince il genlinde yapılan operasyonda 32 düzensiz göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik 17 ilçede 60 ekip ve 170 personel ile 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 3 bin 142 şahsın sorgusu yapılırken, hapis cezasına yönelik aranması olan 5 kişi, ifadeye yönelik aranması olan 7 kişi yakalandı. 65 düzensiz göçmenin de sorgusunun yapıldığı uygulamada 32 düzensiz göçmen yakalanarak Aydın GÖKSEM'e teslim edildi. 1 organizatör de tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Ayrıca uygulama kapsamında 497 araç, 4 balıkçı barınağı, 21 otel, 29 pansiyon, 6 sezonluk kullanılan çiftlik, 68 metruk bina, 83 umuma açık yer, 2 terminal kontrol edildi. Vatandaşın huzur ve güveninin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

