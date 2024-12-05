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Aydın'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 23 Gözaltı

Aydın'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 23 Gözaltı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri, yasadışı yolla Yunanistan'a gitmeye çalışan 23 düzensiz göçmeni ve 3 organizatörü yakaladı. Operasyon sırasında 1 lastik bot ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 23 düzensiz göçmen, 3 organizatör yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce Göçmen Kaçakçılığına yönelik faaliyetler sürüyor. Kuşadası ilçesinde bir grup düzensiz göçmenin yasadışı olarak denizden Yunanistan ülkesine gitmek üzere toplandıkları tespit edildi. Sabahın erken saatlerinde başlatılan operasyonda 23 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince denizde, olayın planlayıcısı 3 organizatör ise karada yakalandı. Olayda 1 lastik bot ele geçirilirken, adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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