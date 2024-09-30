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Aydın'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 10 Yakalandı, 1 Kişi Aşağılama Nedeniyle Gözaltına Alındı

Aydın'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 10 Yakalandı, 1 Kişi Aşağılama Nedeniyle Gözaltına Alındı
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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Türk milletine ve devletine yönelik aşağılayıcı paylaşımlar yapan 1 kişi ile toplamda 10 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, çalışma izinleri ve kimlik belgeleri olmadan çalıştıkları için Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, Türk milleti ve devletine yönelik aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen 1 kişi ile birlikte toplam 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarınca farklı tarihlerde çalışmalar gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalarda Bozdoğan ilçesi Örmepınar Mahallesi'nde farklı tarihlerde iş yerlerinde yapılan kontrolde 5, yol üzerinde yürür vaziyette 3 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 8 düzensiz göçmenin çalışma izni ve geçici koruma kimlik belgesi bulunmadığı tespit edildi. Koçarlı ilçesi Cincin Mahallesi'nde de bir iş yerinde yapılan kontrolde 2 düzensiz göçmenin çalışma izni ve geçici koruma kimlik belgesi bulunmadığı tespit edildi. Ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen toplam 10 düzensiz göçmen, kişi başı 22 bin 834 TL olmak üzere toplam 228 bin 834 TL idari para cezası uygulanarak Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Aşağılayıcı paylaşımlar yapmış

Bozdoğan ilçesinde yakalanan düzensiz göçmenlerin içerisinde bulunan H.D. isimli şahsın sosyal medya hesabından Türk milleti ve devletini aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu H.D. isimli düzensiz göçmen de yakalanırken, düzensiz göçmenleri çalıştıran iş yeri hakkında da tanzim edilen evraklara istinaden ilgili kurum tarafından gerekli işlemler başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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