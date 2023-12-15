Aydın'da düzensiz göçle mücadele operasyonu: 4 bin 374 kişi sorgulandı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından düzensiz göçle mücadeleye yönelik gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 4 bin 374 kişi sorgulandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından düzensiz göçle mücadeleye yönelik gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 4 bin 374 kişi sorgulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 85 ekip ve 245 personelin katılımı ile huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama çerçevesinde; 4 bin 290 yerli ve 84 de yabancı olmak üzere toplamda 4 bin 374 şahıs ve sorgulanırken, 62 metruk bina ve 248 umuma açık yer kontrol edildi. - AYDIN