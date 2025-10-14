Haberler

Aydın'da Düzensiz Göçle Mücadele Operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda 3 bin 142 şahsı sorguladı ve 729 yer kontrol etti. Operasyonda 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri düzensiz göçle mücadele kapsamında 3 bin 142 şahsı sorgularken, 729 yer kontrol edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde özel birlik ile Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Kalkan Uygulaması kapsamında 117 Tim/unsur, 314 personel ile faaliyet gerçekleştirildi. Faaliyette 3 bin 045 Türk vatandaşı 97 yabancı uyruklu şahıs olmak üzere 3 bin 142 şahıs sorgulandı. Ayrıca 622 Araç, 4 Balıkçı Barınağı, 16 Otel, 19 Pansiyon, 27 Umuma Açık Yer, 41 diğer yerler olmak üzere toplam, 729 yer kontrol edildi.

Faaliyet sonucunda, 32 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatörlerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
