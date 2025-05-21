Aydın'da Düzensiz Göçle Mücadele İçin Huzur Uygulaması

Aydın'da Düzensiz Göçle Mücadele İçin Huzur Uygulaması
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Aydın il genelinde düzenlenen huzur uygulamasında 2 bin 500 şahsın sorgulaması yapıldı. Türkiye genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 350 personel ve 110 ekiple polis ekipleri, 45 uygulama noktasında denetim yaptı.

Aydın il genelinde eş zamanlı yapılan huzur uygulamasında 2 bin 500 şahsın sorgulaması yapıldı.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması'nda Aydın genelinde 350 personel ve 110 ekibin katılımıyla 45 uygulama noktasında polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 60'ı yabancı olmak üzere toplam 2 bin 500 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Didim'de 1 şahsın Resmi Belgede Sahtecilik suçundan aranmasının olduğu tespit edilerek yakalandığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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