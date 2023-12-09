Aydın'da düzenlenen operasyonda 13 şahıs yakalandı

Aydın il genelinde düzenlenen huzur ve güven operasyonunda çeşitli suçlardan aranması bulunan 13 şahıs yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda 4 bin 786 şahıs sorgulandı ve 380 işyeri kontrol edildi.

Aydın il genelinde düzenlenen huzur ve güven operasyonunda çeşitli suçlardan aranması bulunan 13 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, bölgesel huzur ve güven uygulamaları kapsamında tüm İlçe Jandarma Komutanlıklarından 202 personelin katılımı ile icra edilen faaliyette 4 bin 786 şahıs sorgusu yapılırken, 380 işyeri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 13 şahıs yakalandı. Şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN