Üye Girişi
Haberler

Aydın'da durdurulan traktör sürücüsü uyuşturucu ile yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Aydın'ın Efeler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan traktör sürücüsü, üzerinde bir miktar uyuşturucu ile yakalandı. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen sürücünün ehliyetine 5 yıl süre ile el konularak araç sürücüsü ve sahibine toplam 38 bin 744 TL idari para cezası uygulandı ve araç trafikten men edildi. Konu ile ilgili başlatılan adli ve idari süreç devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan traktör sürücüsü, üzerinde bir miktar uyuşturucu ile yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik koordineli çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Efeler ilçesi Gölhisar Mahallesi'nde şüphe üzerine bir traktörü durdurdu. Yapılan incelemede traktör sürücüsü A.A.'nın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen sürücünün ehliyetine 5 yıl süre ile el konularak araç sürücüsü ve sahibine toplam 38 bin 744 TL idari para cezası uygulandı ve araç trafikten men edildi. Konu ile ilgili başlatılan adli ve idari süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Efeler Aydın Uyuşturucu Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023? Halil Umut Meler'e kim saldırdı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (12 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Süresiz erteleme ne demek? Süresiz erteleme kaç hafta sürer? Süper Lig maçları ertelendi mi? TFF 1. 2. 3. Lig maçları ne zaman oynanacak? Bu hafta maç yok mu? Ankaragücü küme düşürülecek mi? 12 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 12 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 12 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title