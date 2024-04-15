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Aydın'da Dur İhtarına Uymayan Şahsa 14 Bin 483 TL Trafik Cezası

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Aydın'ın Söke ilçesinde dur ihtarına uymayıp kaçan ve başkasının sürücü belgesi ile araç kullanan şahıs jandarma tarafından yakalanırken, şahsa 14 bin 483 TL trafik cezası kesildi.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca, Bağarası Mahallesi Aydın Caddesi üzerinde icra edilen şok yol kontrol noktasında " Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan E.C.Y isimli şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelinin ibraz ettiği sürücü belgesinin başka bir şahsa ait olduğu yapılan inceleme sonucu tespit edildi. Trafik Jandarması tarafından şüpheliye 14 bin 483 TL idari trafik cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma trafik Aydın Söke Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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