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Aydın'da 'Duman' uygulaması: 985 işyeri denetlendi, 5 aranan şahıs yakalandı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Duman' uygulamasında 985 işyeri denetlendi ve 5 aranan şahıs yakalandı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Duman' uygulamasında 985 işyeri denetlenirken, 5 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde "Türkiye Müşterek Duman Uygulaması" gerçekleştirildi. 177 ekip ve 237 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 985 işyeri kontrol edildi. Ayrıca denetim kapsamında 3 bin 655 kişinin sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs da yakalandı. Denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Aydın Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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