Aydın'da 'Duman' uygulaması: 985 işyeri denetlendi, 5 aranan şahıs yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Duman' uygulamasında 985 işyeri denetlenirken, 5 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde "Türkiye Müşterek Duman Uygulaması" gerçekleştirildi. 177 ekip ve 237 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 985 işyeri kontrol edildi. Ayrıca denetim kapsamında 3 bin 655 kişinin sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs da yakalandı. Denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN