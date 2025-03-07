Aydın'da Duman Uygulaması: 5 Bin 500 Dolu Makaron Ele Geçirildi

Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan 'duman' uygulamasında 5 bin 500 adet dolu makaron ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca "Türkiye Müşterek Duman Uygulaması" kapsamında 247 personelin katılımı ile uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada 3 bin 253 şahıs sorgulanırken, 540 umuma açık yer kontrol edildi. Ayrıca yapılan çalışmalarda 5 bin 500 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 40 bin adet doldurulmaya hazır boş makaron, 15 kilogram kıyılmış tütün, 12 bin adet sigara fitresi, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi. - AYDIN