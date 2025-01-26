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Aydın'da Düğünde Bıçaklama Olayı: İki Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da Düğünde Bıçaklama Olayı: İki Şüpheli Tutuklandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir düğünde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayan iki şüpheli, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Olayda ağır yaralanan K.Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde düğünde alacak verecek meselesinden çıkan kavgada 1 kişiyi bıçaklayan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanırken, şüpheliler sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Efeler ilçesi Kuyucular Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalledeki bir düğüne katılan K.Ö. (22) ile M.S.G. (20) ve M.Y. (20) arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada M.S.G ve M.Y. tartıştığı K.Ö.'yü bacağından ve göğsünden bıçakladı. 2 şüpheli olay yerinden kaçarken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yere yığılan K.Ö., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan K.Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarmadan kaçamadılar

Olay yerinden kaçan 2 şüphelinin bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ortak çalışmaları sonucunda M.S.G. ve M.Y. isimli 2 şüpheli saklandıkları yerde kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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