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Aydın'da Düğün Konvoyunda Silahlı Saldırı

Aydın'da Düğün Konvoyunda Silahlı Saldırı
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Aydın'da bir düğün töreni sırasında düzenlenen konvoyda, uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polis, olay sonrası iki kişiyi gözaltına aldı ve tahkikat başladı.

Aydın merkez Osmanyozgatlı Mahallesi ile Fatih Mahallesi arasında gerçekleştirilen bir düğün ve gelin alma töreni, vatandaşları çileden çıkardı. Yolu kapatıp uzun namlulu silahlarla şehir merkezinde ateş etmeye başlayan şahıslar, polisin baskını sonrası gözaltına alındı.

Olay, Osman Yozgatlı Mahallesi ile Fatih Mahallesi arasında kalan Batı Aydın Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir düğünün gelin alma tören dolayısıyla düzenlenen konvoyda onlarca araç bulvar üzerinde seyretmeye başladı. Çevreye ciddi derecede rahatsızlık da veren konvoydan bir yandan silah sesleri yükselirken, diğer yandan da bazı araçlar drift atmaya başladı. Bu sırada yolu kapatıp diğer araçlara da rahatsızlık veren konvoya, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine polis takibe aldı. Bölgeyi kameralardan da izleyen Aydın Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye giderek olaya müdahale etti.

Polis, ihbar üzerine 2 araçta yaptığı aramada uzun namlulu 2 silah ele geçirdi. Silahlarla birlikte 2 şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Güvenlik Olaylar 3-sayfa Tören Polis

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