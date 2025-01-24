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Aydın'da Drone Destekli Trafik Denetimlerinde 25 Sürücüye Ceza

Aydın'da Drone Destekli Trafik Denetimlerinde 25 Sürücüye Ceza
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Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde, seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama gibi ihlaller tespit edilerek 25 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde kurallara uymayan 25 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Aydın'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'ne bağlı İHA operatörleri tarafından drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Bu çerçevede harekete geçen ekipler Efeler'de bulunan Denizli Bulvarı Dr. Raşit Galip Baydur Kavşağı'nda drone destekli denetim gerçekleştirdi. Havadan yapılan denetimlerde, seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama, kasksız motosiklet kullanımı ve kırmızı ışıkta geçme konularına ağırlık verilirken, sürücülerin yaptığı ihlaller de havadan görüntülenerek fotoğraflandı.

Denetimlerde emniyet kemeri takmayan, seyir halinde telefonla konuşan, kırmızı ışık ihlali yapan, kasksız motosiklet kullanan sürücüler, drone marifetiyle tespit edilirken kurallara uymayan sürücüler hakkında işlem yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren denetimlerde 100 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 25 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Havadan destekli trafik denetimlerinde emniyet kemeri takma oranının yüksek olması dikkat çekerken, kontrol ve denetimlerin aralıksız süreceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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