Aydın'da Drone Destekli Trafik Denetimi

Aydın'da Drone Destekli Trafik Denetimi
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Köşk ilçesinde jandarma tarafından yapılan drone destekli trafik denetimlerinde 102 şahıs ve 82 araç sorgulanarak kurallara uymayan 50 sürücüye ceza uygulandı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde sürücüler hem denetlendi hem bilgilendirildi.

Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla Köşk-Ödemiş ve Köşk-Dalama yollarında drone destekli şok trafik uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde 102 şahıs ve 82 araç sorgulanırken, kurallara uymadığı tespit edilen 50 sürücüye de cezai işlem uygulandı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve kontrollerin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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