- Aydın'da domuzlar tatil sitelerine indi

Domuzlar çöp konteynerini devirdi, yiyecek aradı

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde bir sitenin bahçesine inen yaklaşık 30 domuz, çöp konteynerini devirerek yiyecek aradı, o anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden olan Aydın'ın Didim ilçesinde dağlarda yaşayan yaklaşık 30 domuz, tatil sitelerinin bahçelerine indi. Gece saatlerinde yazlıkların bulunduğu alana inen domuzlar, kapı önlerindeki çöp konteynerlerini devirerek yiyecek aradı. Kapısının önündeki sesleri duyarak balkona çıkan site sakini M.A. ise karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Site sakini M.A.'yı fark eden bazı domuzlar kaçarken, bazıları da çöplerin arasında yiyecek aramaya devam etti. Domuzların insanlardan kaçmaması dikkat çekti. O anlar ise site sakini M.A.'nın cep telefonu kamerasına yansıdı. Domuzlar yiyecekleri yedikten sonra geldikleri ormana geri döndü.