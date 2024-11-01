Aydın'da Devriye Ekipleri 94 Aranan Şahsı Yakaladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde çalışmalarına devam eden Devriye Ekipler Amirliği, son 1 ayda 94 aranan şahsı kıskıvrak yakaladı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği koordinesinde suç ve suçlunun önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede devriye görevlerine hız kesmeden devam eden ekipler, Ekim ayında yaptığı çalışmalar ve uygulamalarda 17 bin 508 şahsın sorgusunu yaparken, 94 aranan şahsı da kıskıvrak yakaladı. Ayrıca Mobil PTS Sistemiyle de 12 bin 554 araç sorgulandı. Uygulamalarda da 4 bin 336 araç sorgulanırken, sorgulama neticesinde 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı otomobil ve 5 adet hacizli yakalamalı araç yakalandı.

Ayrıca Ekim ayı boyunca Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince, 2 bin 268 olaya müdahale edildi, 1 açıktan hırsızlık şüphelisi de yakalandı. Yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 20 adet fişek, 3 adet av tüfeği ve tüfeğe ait 23 adet kartuş, 8 şahıstan 28.85 gram uyuşturucu madde, 2 şahıstan 2 gram esrar maddesi, 2 şahıstan 230 adet uyarıcı hap, 1 şahıstan 12 bin 760 adet makaron ile 9 kilo 750 gram nargile tütünü ele geçirildi.

Devriye Ekipler Amirliği, Polis Merkezi Amirlikleri ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek olarak Efeler'in 156 noktasında motosikletli şahıslar üzerinde yaptığı uygulamalarda da 3 bin 903 şahıs, 791 araç, bin 456 motosiklet sorgulandı. 364 motosiklet ve araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmak, yetersiz ehliyetle motor kullanmak, ters yönde araç kullanmak, sigorta ve muayene yaptırmamak ve kask takmamak, 'Dur' ikazına uymamak ve trafiği tehlikeye sokmak suçlarından toplamda 1 milyon 204 bin 555 TL para cezası uygulandı, tescilsiz ve sigortasız olduğu tespit edilen 14 motosiklet de otoparka çekildi. - AYDIN