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Aydın'da Devrilen Ağaç Park Halindeki Otomobile Zarar Verdi

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bulvar üzerindeki parkta bulunan bir ağaç, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi ve park halindeki bir otomobile zarar verdi. Olayda şans eseri yaralanma olmazken, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde devrilen ağaç park halindeki bir otomobile zarar verdi.

Olay, Ramazan Paşa Mahallesi Hükümet Bulvarı üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerindeki parkta bulunan ağaç henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültü ile devrildi. Devrilen ağaç, üzerine düştüğü yol kenarında park halinde bulunan 09 KY 688 plakalı otomobile de zarar verdi. Olay sırasında yolun boş olması büyük bir facianın önüne geçti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, ağacın yoldan kaldırılması için ilgili ekipler bekleniyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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