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Aydın'da devam eden orman yangınına ekipler müdahale ediyor

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını 45'inci saatte devam ederken ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını 45'inci saatte devam ederken ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

Geçtiğimiz Cuma günü saat 16.45 sıralarında Alhisar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisi ile geniş bir alana yayıldı. Yangının ilk 24 saatinde alevler birçok mahallede etkili olurken önüne geleni yaktı. Alevler Alhisar, Hışımlar, Güre, Örentaht, Örmepınar, Altıntaş mahallelerindeki ormanlık alanlarda etkili oldu. Yangının üçüncü gününde ise yangının etkisini yitirdiği görünürken, tütme olan bölgelerde ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının yeniden alevlenmesinin önüne geçilmesi için hava araçları ile soğutma ve söndürme çalışması gerçekleştiriliyor. Yangının 45'inci saatinde ekiplerin müdahalesi devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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