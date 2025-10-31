Haberler

Aydın'da DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli serbest bırakıldı

Aydın'da DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli serbest bırakıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ve Köşk ilçelerinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suriye uyruklu zanlıların yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri tespit edildi.

Aydın'ın Nazilli ve Köşk ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde Nazilli ve Köşk ilçelerinde belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Suriye uyruklu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün Köşk, 1'inin ise Nazilli ilçesinde yakalandığı öğrenildi. Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
Türkiye'de 600 istasyonu bulunan akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu

Türkiye'de 600 istasyonu var! Akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Gelinin istediği mehir krize neden oldu

Gelinin istediği mehir krize neden oldu
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.