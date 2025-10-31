Aydın'da DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli serbest bırakıldı

Aydın'ın Nazilli ve Köşk ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde Nazilli ve Köşk ilçelerinde belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Suriye uyruklu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün Köşk, 1'inin ise Nazilli ilçesinde yakalandığı öğrenildi. Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AYDIN