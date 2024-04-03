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Aydın'da çocuğun çakmakla oynadığı yangında 4 kişi dumandan etkilendi

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Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre küçük bir çocuğun çakmakla oynadığı sırada perdeyi tutuşturması ile çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Olay, Meşrutiyet Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşlarındaki bir çocuk çakmakla oynadığı sırada perdeyi tutuşturdu. Perdede başlayan yangın kısa sürede büyürken, evde bulunan 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen vatandaşları sağlık ekiplerine teslim eden itfaiye ekipleri, evde soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın sebebiyle oluşan yoğun duman tahliye edildi. Dumandan etkilenen vatandaşlar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Yangında küçük çocuğun saçının da yandığı öğrenilirken, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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