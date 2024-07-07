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Aydın'da çocuğa cinsel istismar suçundan aranan şüpheli yakalandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde çocuğa cinsel istismar suçundan aranan şüpheli jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Söke İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından yapılan çalışma sonucunda U.P. isimli şahıs gözaltına alındı ve tutuklandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde çocuğa cinsel istismar suçundan aranan şüpheli jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından aranan bir şahsın yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.P. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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