Aydın'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Aydın'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen ev yangınında tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen ev yangınında tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Eğrikavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlar seferber olarak kendi imkanları ile yangına müdahale ederek alevlerin diğer evlere sıçramasını önledi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Aydın'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Aydın'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title