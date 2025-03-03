Aydın'da çıkan yangın korkuttu

Aydın'ın Efeler ilçesinde ikamet alanlarına yakın noktada makilik alanda çıkan yangın korkuturken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Köprülü Mahallesi Topyatağı mevkiinde bulunan Şehit Erkan Duran Parkının alt kısmındaki makilik alanda çıktı. Rüzgarın etkisi ile alevler geniş bir alana yayıldı. Yakında bulunan yerleşim yerlerine sıçramadan olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN