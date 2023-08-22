Aydın'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. M.E. ile M.Ü. arasında Hükümet Bulvarı'nda çıkan tartışma kavgaya dönüştü. M.E, tabancayla M.Ü'yü bacağından yaraladı. Yaralı, Efeler Polis Merkezi'ne sığındıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, M.E. ile M.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle Hükümet Bulvarı'nda tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.E, tabancayla M.Ü'yü bacağından yaraladı.

Efeler Polis Merkezi'ne sığınan M.Ü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.