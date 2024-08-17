Aydın'da çıkan orman yangını Muğla'ya sıçradı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan orman yangını, ikinci gününde de devam ediyor.

Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerin müdahalesi sona ererken, gece görüşlü helikopterler devreye girdi. Yangına, kara ekiplerinin yanı sıra gece görüşlü helikopterlerle müdahale sürerken, İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından çekilen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi. Yangın bölgesinde söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. - MUĞLA