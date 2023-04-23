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Aydın'da çiftlik sahipleri uyarıldı

Aydın'da çiftlik sahipleri uyarıldı

3. Sayfa Haberleri

Aydın'da hayvan çiftliği sahipleri yaşanabilecek hırsızlık olayları için uyarıldı.

Aydın'da hayvan çiftliği sahipleri yaşanabilecek hırsızlık olayları için uyarıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Efeler Baltaköy, Söke Doğanbey, Yuvaca, Özbaşı Karaatlı, Çalışlı, Bağarası, Çine Ünlüce, Bucak Mahallelerinde bulunan hayvan çiftlikleri, aile işletmeleri ve çiftçilere hayvan hırsızlığı, dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapılarak, alınabilecek tedbirleri yerinde görmek amacıyla hayvan çiftlikleri ve çiftçiler kontrol edildi. Ayrıca kamera kurulumunun önemi hakkında bilgilendirme yapılırken, meydana gelen olaylarda 112 AÇM aranması konusunda gerekli bilgilendirmeler gerçekleştirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler

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