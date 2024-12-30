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Aydın'da Cezai Firari Jandarma Tarafından Yakalandı

Aydın'da Cezai Firari Jandarma Tarafından Yakalandı
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Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında 17 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari bir şahsı yakaladı. Y.B.Y. isimli şahıs, toplamda 4 suçtan aranmaktaydı ve çatıdaki operasyonun ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında hakkında 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezai firarisi şahıs yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından hakkında yakalama kararı bulunan ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden bir şahsa yönelik icra edilen koordineli faaliyette operasyon için düğmeye basıldı. 2 dosyadan uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, askeri ceza kanuna muhalefet ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçları olmak üzere toplam 4 suçtan hakkında yakalama kararı bulunan ve 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B.Y. isimli şahıs Çine ilçesi Evciler Mahallesi'nde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B.Y. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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