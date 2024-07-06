Aydın'da cezaevi firarisi yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda hakkında 3 dosyadan 18 yıl 2 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından aranan bir şahsın yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonda Yazır Mahallesi'nde cezaevi firarisi olan, hakkında 3 dosyadan 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından aranan ve hakkında 18 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası bulunan M.S. kıskıvrak yakalandı. M.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN