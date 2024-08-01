Üye Girişi
Haberler

Aydın'da cezaevi firarisi motosikletle yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde cezaevi firarisi olduğu tespit edilen şüpheli, motosikletle kaçmaya çalışırken trafik ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde cezaevi firarisi olduğu tespit edilen ve motosiklet ile kaçmaya çalışan şüpheli şahıs, kısa süren kovalamaca sonunda trafik ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Olay, Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 ALF 315 plakalı motosiklet üzerinde Ö.Ç. isimli cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. İhbar üzerine harekete geçen Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede şüpheli şahsı ve motosikleti aramaya başladı. Kısa sürede tespit edilen, uyuşturucu kullanma veya ticaretini yapma suçundan cezaevi firarisi Ö.Ç., ekiplerden kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamaca sonucunda şüpheli, Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Efeler Mahallesi 2266 Sokak üzerinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs ilgili ekiplere teslim edilirken, hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet trafik Efeler Aydın Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

 Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik

 Suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri Haniye için 1 günlük milli yas ilan edildi

Suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri Haniye için 1 günlük milli yas ilan edildi

 Olimpiyatlarda 'trans' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

Olimpiyatlarda "trans" boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title