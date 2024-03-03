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Aydın'da Cep Telefonu Dolandırıcılığı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi, cep telefonunu satacak olduğu alıcı gibi davranarak dolandırıcılık yaptı. Polis ekipleri, yapılan ihbar üzerine şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde cep telefonunu satacak olan bir kişiyle alıcı gibi buluşan E.C., incelemek için eline aldığı telefon ile bir anda kaçmaya başladı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yapılan detaylı inceleme sonucu şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Olay, Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cep telefonu ilanını gören bir kişi, satıcı ile irtibata geçerek telefon alışverişi için buluştu. Satıcı ile görüşen şüpheli, telefonu incelemek bahanesiyle eline aldı. Bir süre telefonu inceliyormuş gibi yapan şüpheli şahıs, bir anda elindeki telefonla birlikte kaçmaya başladı. Şüpheliyi durduramayan satıcı, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonunda şüphelinin Yenipazar ilçesinden E.C. isimli bir şahıs olduğunu tespit etti. Detaylı araştırmanın ardından şüpheli E.C., çalıntı telefon ile birlikte kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin yapılması için karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Efeler Aydın Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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