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Aydın'da çatıdaki kaynak yangınında zeytinlik zarar gördü

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evin çatısında yapılan kaynaktan sıçrayan kıvılcımlar, dağlık alandaki zeytinliği yaktı. Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yangın söndürülürken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, 50 dönümlük alanda zeytin ağaçları zarar gördü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evin çatısında yapılan kaynaktan sıçrayan kıvılcımlar, dağlık alandaki zeytinliği yaktı. Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yangın söndürülürken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, 50 dönümlük alanda zeytin ağaçları zarar gördü.

Yangın, Efeler ilçesi kırsal Doğanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dağlık bölgede bulunan bir evin çatı inşaatındaki kaynaktan sıçrayan kıvılcım zeytinlik alanı yaktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yamaç arazide çıkan yangına 2 uçak, 1 su, 1 toz helikopteri ve 5 İtfaiye aracı ile müdahale edildi. Yoğun çabanın ardından yangın kontrol altına alınırken, ekipler soğutma çalışması başlattı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan araştırma sonucunda yangının D.A. ve Y.A.Ö. isimli 2 şüphelinin kaynak yaptığı esnada çıktığı tespit edilirken, ilk belirlemelere göre yangında yaklaşık 50 dönüm arazideki kuru ot, çalı ve yaklaşık bin zeytin ağacı zarar gördü. Yangının çıkmasına sebep olduğu tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zeytin Efeler Aydın Olay Suç 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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