Aydın'da Çatı Tadilatı Sırasında Kaza: 1 Ölü

Aydın'ın Köşk ilçesinde çatı tadilatı sırasında dengesini kaybedip düşen Erdoğan Kara (59) hayatını kaybetti.

Olay, Köşk ilçesi Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Soğukkuyu Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatısında tadilat yapan 59 yaşındaki demirci Erdoğan Kara, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yere düştü. Olayı gören ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Kara, yolda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN