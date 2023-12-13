Aydın'da çalışma izni bulunmayan 11 yabancıya ceza

Aydın'da çalışma izni bulunmayan 11 yabancı uyruklu kişiyi çalıştıran işletme sahibine 393 bin 965 TL idari para cezası uygulandı.

Aydin İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen koordineli çalışmalarda, Efeler ilçesinde bir işyerinde çalışma izni ve geçici koruma kimlik belgesi bulunmayan 11 yabancı uyruklu şahsın çalıştığı tespit edildi. 11 yabancı uyruklu şahsa kişi başı 4 bin 726 TL olmak üzere toplam 51 bin 986 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca işletme sahibine, 6735 sayılı Uluslararası İş Kanuna göre kişi başı 35 bin 815 TL olmak üzere toplam 393 bin 965 TL idari para cezası işlemi yapılarak yabancı uyruklu şahıslar Aydın Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edilecek. - AYDIN