Aydın'da Çalınan Otomobil Denizli'de Bulundu

Aydın'ın Buharkent ilçesinde anahtarı üzerinde bulunan ve çalınan otomobil, jandarma ekiplerinde Denizli'de bulundu.

Olay, Buharkent ilçesi Ortakçı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsa ait evinin önünde üzerinde kapısı açık ve kontak anahtarı üzerinde bulunan araç, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan detaylı araştırma sonucunda hırsızlık olayının 3 adet suçtan aranma kaydı olan T.T. isimli şüpheli şahıs tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Şüpheli şahsın ve aracın Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunduğunu belirleyen ekipler, Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile iletişime geçti. Koordineli olarak yapılan çalışma sonucunda şüpheli şahıs, çalıntı araç ile birlikte yakalandı. Şüpheli şahsı yakalayan emniyet ekiplerince gözaltına alınan T.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bulunan çalıntı araç ise yediemine teslim edildi. - AYDIN