Aydın'da Çalınan Büyükbaş Hayvan Bulundu

Aydın'ın Çine ilçesinde çalınan büyükbaş hayvan bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Evciler Mahallesi Kavurman mevkiinde 10 Haziran 2025 günü Ö.E'ye ait 1 adet büyükbaş hayvan kendisine ait arazide bağlı bulunduğu ağaçtan ipi kesilmek suretiyle kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca yol güzergahı ve çevrede yapılan bulunan tüm kameraların 20 saat boyunca incelenmesi ve yapılan araştırma sonucu hırsızlık olayının şüphelisinin Y.S. isimli şahıs olduğu tespit edilerek yakalandı. Hırsızlanan 1 adet büyükbaş hayvan ahırda bulunarak sahibine teslim edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN