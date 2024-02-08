Aydın'da Çalınan At ve Eşek Jandarma Tarafından Bulundu

Aydın'ın Germencik ilçesinde çalınan at ve eşeği jandarma ekipleri bularak sahiplerine teslim etti.

Dağkaraağaç Mahallesi'nde ikamet eden iki şahsın 1 adet at ve 1 adet eşeğinin bahçesinden kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca çalınması olayı meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayını H.T. isimli şüpheli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Çalınan hayvanlar şüpheli şahsın evinin arkasında bulunan bahçede ele geçirilirken, hayvanlar sahiplerine teslim edildi. Şüpheli şahıs yakalanırken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN