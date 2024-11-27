Aydın'da Çalınan 800 Bin TL Değerindeki Traktör Bulundu

Aydın'ın Söke ilçesinde çalınan 800 bin TL değerindeki traktör jandarma ekipleri tarafından Didim'de bulundu.

Olay, 25 Kasım Pazartesi günü saat 06.25 sıralarında Söke Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir zirai işletmeye ait yaklaşık değeri 800 bin TL olan traktör kimliği belirsiz bir kişi tarafından dükkanın önünden çalındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Didim İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT tarafından Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli araştırma sonucu 26 Kasım Salı günü Didim ilçesi Yalıköy Mahallesinde çalınan traktör terk edilmiş olarak bulundu. Bulunan çalıntı traktör işlemlerinin tamamlanmasının ardından ruhsat sahibine teslim edildi. - AYDIN