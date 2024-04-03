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Aydın'da Çalınan 15 Küçükbaş Hayvan Bulundu

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Aydın'ın Karacasu ilçesinde çalındığı sanılan 15 adet küçükbaş hayvan, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay, Karacasu ilçesi Işıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre R.D. isimli şahıs 15 adet küçükbaş hayvanının çalındığını ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan detaylı araştırma sonucu, olayın hırsızlık olmadığı tespit edilerek, koyunlar 1 gün içerisinde aynı bölgede bulundu. Bulunan koyunlar sahibine teslim edilirken, R.D. jandarma ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karacasu Jandarma Aydın Hayvan Hakları Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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