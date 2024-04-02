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Aydın'da Büyükbaş Hayvan Hırsızları Yakalandı

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Aydın'ın Çine ilçesinde bir adet büyükbaş hayvanı çalan hırsızlar jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Dereli Mahallesi'nde hayvancılık yapan bir şahsa ait bir adet büyükbaş hayvanın çalındığı ihbar edildi. İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayını V.M.D. ve M.D. isimli şahısların gerçekleştirdikleri tespit edilerek yakalandı. Şahıslar, adli makamlarca tutuklanmalarına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Aydın Çine Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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