Aydın'da Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması Yapıldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bölgesel Huzur ve Gücen Uygulaması gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, 53 unsur ve 164 personelin katılımıyla (1774 Sayılı Kanun ve Umuma Açık Yerlerin kontrol kapsamında KBS ve KABS Kontrolü) Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirildi. 4 bin 193 şahsın sorgulandığı uygulamada; bin 98 araç kontrol edildi. 67 araca idari işlem yapılarak 1 araç trafikten men edildi. 184 umuma açık yer, 1 AVM, 24 metruk yapı, 46 okul çevresi, 76 park-bahçe 26 işletme de kontrol edildi. - AYDIN