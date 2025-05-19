Aydın'da Bir Kişi Mezarın Yanında Ölü Bulundu

Aydın'da Bir Kişi Mezarın Yanında Ölü Bulundu
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 37 yaşındaki M.K. mezarlık yanında asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 1 kişi ölü olarak bulundu.

Olay, Aydoğdu Mahallesi Eğriboyun Mezarlığı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K (37) isimli şahıs evine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki mezarlık yanındaki ağaçta vatandaşlar tarafından asılı halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Karabulut'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Acı haberi alan Karabulut'un yakınları yasa boğuldu. Şahsın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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